Il Gruppo Cinofilo Gallurese ha organizzato la 7° Esposizione Internazionale Canina che si svolgerà stasera nella prestigiosa cornice del Parco Riva Azzurra di Cannigione-Arzachena a partire dalle ore 19. Centinaia di cani di tutte le razze provenienti da tutta l’isola e dal continente, daranno vita a quella che sarà per il territorio di Arzachena una delle grandi novità dell’estate.

Promuovere la cinofilia nel territorio gallurese è uno degli obiettivi del Gruppo Cinofilo organizzatore, che col supporto dell’Amministrazione Comunale di Arzachena e degli sponsor, ha portato in Gallura i cani più belli d’Italia.

Sotto la lente d’ingrandimento della giuria internazionale formata da 9 giudici italiani ed esteri la verifica zootecnica, nella quale ogni cane verrà giudicato razza per razza, inizierà alle 19.00 e andrà avanti sino a notte fonda con il Best In Show finale, dove tutti i migliori cani di ogni razza sfileranno nel ring d’onore, sotto le stelle, col bellissimo mare della Costa Smeralda sullo sfondo.

Nell’occasione si svolgerà anche il concorso Junior Handler Italia dedicato ai bambini dai 6 ai 16 anni che dovranno dimostrare quanto importante e speciale sia il legame con il loro cane.

