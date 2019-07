Una folla di fedeli hanno accolto le reliquie della pastorella.

Sono sbarcate a La Maddalena le reliquie di Santa Bernadette, la pastorella di Lourdes alla quale apparve la Madonna nel lontano 11 febbraio 1858. In un’atmosfera religiosa e pacifica, generata dalla felice attesa e accompagnata dalla banda musicale, una folla di fedeli era presente al porto per accogliere le reliquie ed accompagnarle con una fiaccolata nella chiesa di Santa Maria Maddalena, dove si sono tutti riuniti per celebrare la veglia di preghiera.

Ad attendere l’arrivo della Santa, insieme ai cittadini fedeli, erano presenti il sindaco Luca Montella, accompagnato dal vicesindaco Massimiliano Guccini, la consigliera Emilia Malleo, il parroco Don Andrea Domanski e alcuni rappresentanti della Marina Militare, della Guardia Costiera, dei Vigili del Fuoco e del Corpo Baracellare.

Nella mattinata si sono svolte invece le preghiere per i giovani e le famiglie e il rosario per gli ammalati e i sofferenti nel corpo e nello spirito, per concludere, infine, con i saluti alla Madonna e alle reliquie, partite dal porto alle 15 circa per fare tappa a Calangianus.

