La schiacciatrice racconta il suo approdo a Olbia e parla delle sue aspettative.

Taynara Emmel, schiacciatrice brasiliana classe1991, alta 188cm, è la novità più prestigiosa della stagione 2019/2020 della Pallavolo Hermaea, e considera l’approdo alla società olbiese una tappa importante per la sua carriera. “Avevo sempre sognato di giocare nella Lega Italiana perché è un campionato di alto livello – afferma la giocatrice -. Quando è arrivata la proposta dell’Hermaea, che è un team ben strutturato con uno staff di alti professionisti, l’ho subito accettata, perché è una grande occasione per crescere nella pallavolo italiana“.

La giocatrice si sta abituando alla vita nella città di Olbia, dove è stata accolta nel migliore dei modi dalla società e dalla cittadinanza. “Una volta arrivata, tutto è andato oltre le mie aspettative. La città di Olbia è molto carina, molto tranquilla in inverno, ma sempre bella. La squadra mi ha accolta come se fosse una famiglia, e io mi sento a casa fin dal primo giorno che sono arrivata”.

La giocatrice, di livello internazionale, nella sua carriera ha giocato in numerose squadre di 4 continenti. Sogipa, Grêmio Náutico União, Esporte Clube São Caetano, Apiv Selam Piracicaba, São Bernardo, Esporte Clube Pinheiros e São José Volei in Brasile, Al-Ahly in Egitto, Cajasol Juvassa in Spagna, poi Khonkaen Star in Thailandia. Infine, con l’Hermaea a Olbia ha trovato una piazza tranquilla in cui impostare la carriera nel campionato italiano.“Qui mi trovo bene, e potrei restare diverse stagioni”.



Sulle qualità della squadra, la fuoriclasse dell’Hermaea non ha dubbi. “Siamo un team con giocatrici di esperienza, con grandi potenzialità, e credo che con impegno e determinazione i nostri tifosi avranno la soddisfazione di vederci ottenere dei buoni risultati“.

Chi vuole seguire le gesta sportive personali della giocatrice, potrà cliccare sul suo profilo personale su Instagram @Thaynaraemmel, aggiornato regolarmente dopo le partite. Sul campo, Thaynara sarà impegnata domenica 27 ottobre alle ore 17:00 al PalaAltoGusto presso il Geovillage di Olbia, nella partita dell’Hermaea contro il Sassuolo. La squadra di pallavolo olbiese, ultima in classifica, cerca i primi punti contro il Sassuolo, attualmente quinto con quattro punti. Nell’intervallo della partita, il consueto spettacolo di intrattenimento sarà a tema brasiliano, col coinvolgimento di una scuola locale di Capoeira, la famosa “lotta danzata” brasiliana. Un ideale benvenuto carioca a Thaynara da parte di società e tifosi.

