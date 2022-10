Caro bollette, ecco i possibili interventi del Governo

Gli interventi del governo sul caro bollette.

Il governo Meloni sta lavorando al nuovo bonus sociale di luce e gas da inserire nel prossimo Decreto Aiuti. L’aiuto si prevede più sostanzioso e automatico, che arriverà con certezza senza passare per la burocrazia fatta di documenti da compilare. Il nuovo esecutivo sta pensando altresì ad una moratoria che riguarderà i distacchi della luce entro 6 mesi.

Per quanto riguarda l’energia elettrica, il governo sta studiando la possibilità di superare la presentazione dell’Isee, benché vi siano numerose perplessità. Tale documento, infatti, fotografa la situazione di due anni prima del nucleo familiare. Ad ogni modo, lo scopo è quello di aiutare le famiglie in reale necessità senza abusi, come dimostrato dai fatti recenti. Previsti altresì tutti gli altri aiuti messi in atto dall’esecutivo Draghi quali gli onori di sistema, il credito d’imposta e il taglio delle accise sui carburanti.

