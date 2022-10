Il ponte di Ognissanti nel ricordo dei defunti a Olbia.

Mancano pochi giorni alla solennità di tutti i Santi del 1 novembre e della Commemorazione dei defunti il giorno dopo. Questa domenica per molti cittadini di Olbia è stata l’occasione di recarsi al cimitero per pulire le tombe, o loculi, e lasciare un fiore ai loro cari.

Per tutta la giornata in molti hanno fatto la spola da casa al camposanto, facendo i conti con i rincari che hanno interessato anche il settore floreale. Numerose e immancabili le proteste, che si sono risolte con l’acquisto di qualche fiore in meno e un occhio di riguardo in più al portafogli.

