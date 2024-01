Come i telefoni pieghevoli supportano lo smart-working

Il Covid-19 ha ridefinito il concetto di lavoro. Se prima era necessario recarsi in un ufficio per svolgere la propria professione, oggi lo smart-working si è fatto apprezzare per i suoi mille vantaggi. Molte aziende, dunque, hanno optato per una modalità di lavoro ibrida, cioè che può essere svolta in ufficio ma anche in modalità smart, in base alle esigenze. In questo articolo vedremo come gli smartphone pieghevoli rendono questa modalità ancora più funzionale. Se sei un libero professionista, un datore di lavoro che cerca dei dispositivi per i suoi dipendenti o un impiegato che vorrebbe uno smartphone più versatile, devi leggere fino alla fine.

1. Gli smartphone pieghevoli sono efficienti e adattabili

Lavorare oggi significa effettuare videochiamate, modificare e condividere documenti, utilizzare piattaforme, comunicare in tempo reale e accedere a tutti quegli strumenti digitali di cui abbiamo bisogno per essere produttivi ovunque ci troviamo. E spesso dobbiamo fare tutto allo stesso tempo, per questo è necessario disporre di dispositivi adatti per il multitasking. Gli smartphone non pieghevoli sono diventati sempre più potenti e adatti a questi compiti, ma con i loro schermi più grandi, quelli pieghevoli si rivelano ancora più adatti.

2. Funzionano come tre dispositivi in uno

Smartphone, tablet e pc sono tre dispositivi imprescindibili quando si tratta di smartworking. Qualunque professionista che lavora in questa modalità utilizza almeno due di questi, se non tutti e tre. Tuttavia passare continuamente da un dispositivo all’altro porta a interrompere il flusso produttivo più volte e a distrarsi. Uno smartphone pieghevole è una fusione compatta di tutti e tre. Ha la potenza di un laptop, la praticità di un tablet e la versatilità di uno smartphone. Se viaggi spesso per lavoro potresti addirittura portarti dietro solo lo smartphone pieghevole, senza appesantirti con altri dispositivi. In altre parole, hai tutto il tuo ufficio in tasca.

3. Garantiscono una maggiore sicurezza

Gli smartphone pieghevoli, proprio perché sono progettati per venire incontro ai bisogni di categorie esigenti come quella dei professionisti, adottano spesso tecnologie all’avanguardia per la protezione dei dati. La marca HONOR, per esempio, dota i suoi dispositivi del sistema AI Privacy Call che riduce la fuga di informazioni all’esterno durante una telefonata di lavoro, incanalando il suono in modo che non si disperda. Propone, inoltre, un chip extra specializzato proprio nella protezione dei dati personali. La sicurezza riguarda anche la salute. Se lavori con lo smartphone e lo usi per diverse ore, scegliendo un dispositivo HONOR godrai delle tecnologie intelligenti per la protezione della vista.

Conclusioni

I dispositivi pieghevoli stanno diventando sempre più potenti ed efficienti, adatti a soddisfare le categorie di utenti più esigenti e variegate. Se stavi cercando un dispositivo che ti supporti al meglio con la tua attività professionale, Acquista HONOR Magic V2 non appena sarà disponibile. Visita adesso il sito ufficiale del brand HONOR, Non importa se sei preoccupato su come trovare uno smartphone perfetto o se stai ancora riscaldando i suoi personaggi, non ti deluderanno.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui