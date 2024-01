La corsa della Gallura verso le Regionali 2024, ecco i candidati ufficiali

Ecco i primi nomi ufficiali dei candidati in Gallura alle Regionali

Entro le 20 di oggi dovranno essere presentate tutte le liste, ecco l’elenco dei candidati in Gallura alle Regionali 2024. L’elenco è in aggiornamento perché continua fino all’ultimo minuto il via vai per la presentazione delle liste. Ecco i nomi certi per le elezioni del 25 febbraio nel collegio della Gallura.

Pd: Tiziana Cirotto, Emiliano Deiana, Claudia Filippeddu, Giuseppe Meloni, Ivana Russu e Fabio Fresi.

Cinque stelle: Roberto Li Gioi, Anna Maria Langiu, Vincenzo Bifulco, Maria Rosa Massicci, Manlio Cossu e Manuela Bernadette Brandanu.

Progressisti: Italo Careddu, Silvia Desogus, Salvatore Pinna e Monica Dettori.

Psi: Arrigo Delaria, Luisella Maccioni, Luca Fischetti e Maria Giovanna Masia.

Progetto Sardegna: Pasqualino Gavino, Raimondo Chessa noto Ninni, Patrizia Desole, Mauro Bittu, Sara Saba, Massimiliano Conti e Nausicaa Cantoni.

Vota Sardigna (con Soru): Stefania Taras, Giovanni Inzaina, Emanuela Fioravanti, Antonello Palmas, Enrico Lobina e Ambra Floris.

Psd’Az: Quirico Sanna.

Fratelli d’Italia: Gigi Carbini, Mario Mulas, Andrea Nieddu, Cristina Usai, Federica Porcu e Alessandra Amic.

Riformatori: Giovanni Pileri, Monica Fois, Giuseppe Fasolino, Annalisa Manca, Samanta Coppi e Salvatore Deiana.

Sardegna al centro: Claudio Tollis e Roberto Mette,

Forza Italia: Angelo Cocciu, Sabrina Serra, Sebastiano (noto Bastianino) Monni, Antonio Tirotto, Rosanna Giudice e Pamela Indaco.

Lega: Vanni Sanna, Antonella Piredda, Andrea Biancareddu, Giovanna Satta, Dario Giagoni e Patrizia Loriga.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui