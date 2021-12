La nuova segnaletica a Telti.

Telti diventa pedonale. Sono in corso i lavori per realizzare la segnaletica nelle vie dove mancano i marciapiedi. I lavori si sono conclusi in via Monviso, dove è stata realizzata la segnaletica.

Sul lato destro della strada è stato segnato il percorso, con il fine di percorrere la strada in sicurezza e impedire alle auto di parcheggiare sul tracciato. “Chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini nel rispettare la segnaletica”, ha dichiarato l’amministrazione comunale. La soluzione adottata dal Comune ha, però, fatto discutere alcuni residenti, che hanno ritenuto che nonostante ciò non ci sia comunque spazio sufficiente per far camminare i pedoni.