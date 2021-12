Le polemiche per l’ordinanza a Palau.

A Palau anche per le feste in casa serve il green pass. E’ l’ordinanza, in vigore fino al 10 gennaio del 2022, firmata dal sindaco Francesco Giuseppe Manna, che ha fatto discutere parecchio in questi giorni, fino a diventare un caso nazionale.

Il primo cittadino è stato, infatti, contattato da varie emittenti e ha spiegato, ai microfoni di Skytg24, il perché di una misura che tanti residenti hanno considerato troppo restrittiva. L’ordinanza prevede infatti “il divieto di organizzare o partecipare a feste private, pranzi o cene all’aperto o al chiuso, oltre i componenti del nucleo familiare e parenti muniti di certificazione verde“.

La risposta di Manna durante la trasmissione di in tv. “Questa ordinanza percorre già una serie di adozioni precedentemente attivate – ha dichiarato il sindaco -. L’aggiunta è stata quella di inserire anche il divieto di organizzare e partecipare feste private ma è stata fatta in base ai dati che in questo momento. Tutto ad un tratto nell’arco di queste ultime 6 settimane schizzare con 80 casi, di cui dieci riguardavano i bambini. I dati provenienti da Ats, evidenziavano chiaramente che l’85% non erano vaccinati e dai riscontri fatti i contatti avvenivano tra pranzi e cene. Siamo una piccola realtà ma siamo un’importante località turistica, dobbiamo preservare la nostra cittadinanza sia per noi che per il nostro tessuto economico. Abbiamo ritenuto con questo piccolo atto di chiedere ai cittadini un piccolo sforzo anche per il divenire della stagione estiva”.