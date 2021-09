I lavori nell’ex artiglieria di Telti.

Nuova vita per l’ex artiglieria di Telti. I vecchi caseggiati militari saranno presto riqualificati e diventeranno un centro di riabilitazione psico-fisica. Per il recupero delle strutture, ormai fatiscenti, è in corso la definizione del progetto.

Sul luogo ieri mattina si è tenuto, infatti, un sopralluogo con i progettisti e la sovrintendenza di Sassari per fare il progetto che prevede la realizzazione del centro, riqualificando i 5 edifici che compongono la vecchia base militare.

