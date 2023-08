Telti è uno dei comuni più gentili in Italia.

Telti è uno dei comuni più gentili in Italia. Dopo Cagliari e Serdiana, anche il paese sceglie di investire sulla qualità della vita, la salute e il benessere: sabato 26 agosto, alle 21.30 in Piazza Duomo, il piccolo comune della Gallura aderirà ufficialmente al Movimento Italia Gentile

Il nazionale è stato fondato dal biologo naturalista e autore bestseller Daniel Lumera e promosso dall’Organizzazione di Volontariato My Life Design, volto a diffondere il valore della gentilezza concretizzandolo in progetti ad alto impatto sociale.

La serata si apre con la sottoscrizione del Manifesto delle Città Gentili da parte del sindaco di Telti Vittorio Pinducciu, con la partecipazione della Vicesindaca Piera Azzena, di Daniel Lumera, di Nico Caiazza, Presidente della My Life Design ODV, e di Valeria Pompili, educatrice e formatrice relazionale, responsabile dell’Area Educazione della My Life Design ODV.

L’obiettivo del progetto.

Unendosi agli altri 50 Comuni Gentili d’Italia, Telti esprime così concretamente la piena adesione ai valori di gentilezza, gratitudine, felicità, perdono e ottimismo, che la scienza ha dimostrato avere un impatto diretto sul nostro DNA, aiutare a contrastare i mali del nostro secolo, come ansia, stress e depressione, e diffondersi positivamente nelle nostre relazioni e nella società in cui viviamo, con ripercussioni positive anche in termini di sostenibilità ed ecologia.

E la scelta di abbracciare quella che viene chiamata la “biologia dei valori” a beneficio dei propri cittadini e dell’ambiente, con l’impegno concreto a realizzare progetti ispirati ai contenuti del manifesto, è la conferma di un impegno che il comune si è assunto già dallo scorso anno.

Infatti, in collaborazione con la My Life Design ODV, il Comune di Telti ha già avviato diversi progetti gentili in campo educativo a partire dalla fine dell’anno scolastico 2021/2022, come Il Sentiero dei 7 Valori realizzato con i ragazzi di seconda media dell’I.C. Monti, chiamati a impegnarsi in laboratori artistici incentrati sull’educazione ai valori, alla consapevolezza e al benessere, e sulla ricerca del proprio sé interiore attraverso l’esperienza di sette valori principali: Gentilezza, Perdono, Gratitudine, Ottimismo, Felicità, Interconnessione, Rispetto e cura di sé, dell’altro e dell’ambiente.

Quest’anno, invece, negli ultimi mesi dell’anno scolastico e in luglio sono stati proposti alle classi terza e quarta elementare i laboratori Arte dell’essere. I cinque elementi: un percorso volto a fare esperienza della consapevolezza di sé e delle proprie emozioni attraverso il gesto artistico e la realizzazione di opere che diverranno patrimonio della comunità, con la presentazione pubblica dei lavori realizzatiproprio sabato 26 agosto. Le opere create saranno così testimonianza delle esperienze condivise durante il percorso, che ha visto i bambini coinvolti su un piano non solo creativo ma soprattutto mentale, emozionale e spirituale nell’attraversamento del “sentiero dei sette valori”.

Infine, il Comune attiverà per il prossimo mese di ottobre il progetto Educare perdono, volto alla formazione del corpo docente, per dotare gli insegnanti di nuove metodologie che integrano sempre più i valori nel mondo della scuola.

La serata del 26 agosto si conclude con la presentazione del nuovo libro 28 respiri per cambiare vita di Daniel Lumera, edito quest’anno da Mondadori, che vedrà l’autore in dialogo con don Francesco Fiorillo, custode e responsabile della Fraternità Monastero San Magno di Fondi (Latina), moderati dalla counselor olistica Candida Di Bonaventura. Il libro si concentra sulle potenzialità della nostra mente, svelando un piccolo segreto millenario che permette di risvegliare uno stato di benessere, vitalità, lucidità, creatività, calma e pace interiore portando a quella che viene definita una “mente illuminata”. Unendo neuroscienze e antiche tradizioni, Lumera traccia un percorso accessibile a tutti, chiamato bioreconnecting, per riconnettersi con i ritmi naturali e ristabilire l’armonia dell’intero organismo e della propria vita grazie al più semplice degli strumenti in nostro possesso: il respiro consapevole.

Le parole dell’amministrazione comunale.

”Siamo ben felici di poterci annoverare fra i Comuni “Gentili” d’Italia e in particolare della Sardegna. La nostra identità è indiscutibilmente salda proprio sui valori che ci contraddistinguono quali l’accoglienza, l’ospitalità e la passione innata verso il rispetto della natura. L’attuale amministrazione ha deciso di investire sulla qualità della vita dei propri cittadini e non, facendosi promotrice di idee e valori che inevitabilmente avranno come conseguenza una presa di coscienza volta alla positività ed alla gentilezza che ci auspichiamo possano diventare virali”, dichiara il Sindaco Vittorio Pinducciu.

E proprio sabato 26 agosto, prima dell’evento delle 21.30 in Piazza Duomo, a partire dalle ore 17 in località Sarra D’Oddastru a Telti sarà possibile visitare il Centro L’Incontro grazie all’appuntamento “Dialoghi sull’Incontro”: una conversazione tra Daniel Lumera, don Francesco Fiorillo e il botanico Francesco Cassitta volta a esplorare il tema dell’incontro con sé, gli altri e la natura.

