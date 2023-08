Grande successo a Luras per il Wine Music, migliaia in piazza

Il Wine Music ha portato più di mille visitatori a Luras.

Un successo il Wine Music, l’evento organizzato dalla Pro loco di Luras, che ha visto la partecipazione della Confraternita del Nebiolo e la presenza delle le più rinomate cantine del territorio con oltre 40 etichette presenti. In piazza erano presenti più di mille visitatori, che sono rimasti fino a tarda notte a ballare, grazie alla presenza di tanti gruppi musicali.

L’esibizione del coro Su Bubugnulu di Luras, i gruppi musicali But Rebels, Oasi e i Danyart Jazz che hanno soddisfatto pienamente le esigenze tutti i presenti. La classe 1987 ha predisposto un angolo dedicato allo street food con la preparazione di fritture di pesce, polpette e verdure in pastella che hanno accompagnato alla perfezione i calici di vino proposti dai viticoltori che hanno aderito alla manifestazione.

Soddisfazione per il presidente Mario Careddu: “Un evento ben riuscito che ci riempie d’orgoglio”. Alla festa era presente anche il Last Minut di Olbia, che ha chiuso la serata con balli e canti che hanno coinvolto i 1.000 visitatori accorsi alla manifestazione fino a tarda notte. Luras è comunque conosciuto per essere il territorio che da alla luce grandissimi vini, prodotti da ottime cantine. Tra i vitigni che qui si coltivano infatti, due in particolare la fanno da padrone: il Nebbiolo di Luras, che in questo territorio ha trovato il terreno propizio per esaltare tutte le sue proprietà, e il Vermentino di Gallura D.O.C.G. universalmente riconosciuto per le sue caratteristiche come il vino bianco più puro ed originale della Sardegna.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui