La donazione per il Pronto Soccorso del Paolo Dettori.

Il Pronto Soccorso dell’ospedale Paolo Dettori di Tempio Pausania ha ricevuto, ieri 29 aprile, una importante donazione da parte dell’azienda “Sugherificio Molinas” di Calangianus, donazione che fa seguito ad altre precedenti iniziative benefiche da parte della famiglia Molinas e che rappresenta un gesto di grande importanza per le comunità, particolarmente in questo momento di grave emergenza sanitaria.

Alla presenza del sindaco Gianni Addis, di tutta la Giunta comunale, del dottor Franco Marotto, delegato comunale alla Sanità, del dirigente sanitario Elvira Solinas, del responsabile del Pronto Soccorso Elio Tamponi e del personale del Pronto Soccorso, il signor Renato Molinas in rappresentanza del Sugherificio e della famiglia Molinas ha consegnato al Pronto Soccorso strumentazioni e attrezzature del valore di circa 50.000 euro. Si tratta di un defibrillatore LP15, un elettrocardiografo, un elettrocardiografo tablet, e 2 strumenti per disinfestazione ambienti, indispensabili per il buon funzionamento di un reparto così importante e delicato.

“Certo di interpretare anche il pensiero dei cittadini di Tempio e di tutte le comunità della Gallura e del Nord Sardegna – dichiara il sindaco Addis – desidero esprimere il più sincero e affettuoso ringraziamento a nome mio, della Giunta, dell’Amministrazione comunale e di tutto il territorio alla famiglia Molinas per il prezioso dono e manifestare la più profonda gratitudine e riconoscenza al personale del Pronto Soccorso e di tutta la struttura del Paolo Dettori per l’impegno profuso sempre e soprattutto in questo periodo così complesso.”

(Visited 243 times, 243 visits today)