L’ok dell’Autorità per la Marina di Olbia.

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna manda in archivio un 2020 estremamente difficile e complesso con l’approvazione della Relazione Annuale e del Conto Consuntivo.

Attraverso la Relazione Annuale ed il Conto Consuntivo, l’AdSP ha ripercorso l’attività di un anno di crisi straordinaria che, oltre alla contrazione dei traffici, ha generato un calo delle entrate pari a circa 5 milioni di euro. Ma che, allo stesso tempo, non ha interrotto l’attività dell’Ente, con il raggiungimento a pieni voti di tutti gli obiettivi assegnati dal Ministero al presidente ed una pianificazione straordinaria per opere, lavori e servizi pari a circa 112 milioni di euro, circa 10 milioni in più di quanto preventivato nel 2019 in fase di stesura del bilancio previsionale.

Ma si guarda anche al futuro con il via libera all’ampliamento degli specchi acquei già in concessione alla Marina Yachting Service di Olbia.

Parere favorevole all’ampliamento di circa 9 mila metri quadri sugli specchi acquei già assentiti in concessione alla Marina di Olbia Yachting Services S.r.l. Con il via libera del Comitato di Gestione quindi, la Moys potrà migliorare la fruibilità e la rimodulazione di alcuni posti barca del porto turistico di Sa Marinedda, lato distributore di carburanti, e consentire l’ormeggio ad yacht fino a 100 metri di lunghezza.

“Con le riunioni odierne del Comitato di Gestione e dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare mandiamo definitivamente in archivio un anno di crisi senza precedenti – spiega Massimo Deiana, Presidente dell’AdSP del Mare di Sardegna – . Un 2020 che ha inciso pesantemente sui volumi di traffico passeggeri e sulle entrate, ma che, allo stesso tempo, nonostante le limitazioni imposte dal lockdown, ha visto l’Ente pienamente operativo per centrare tutti gli obiettivi fissati dal Ministero, pianificare opere ed investimenti per importi superiori a quanto preventivato in periodo pre-pandemia e chiudere importanti partite per l’operatività dei porti e per la programmazione futura”.

