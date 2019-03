Il sindaco opterà per la carica di consigliere regionale.

Nel primo pomeriggio di ieri si è riunito, per la prima volta nel 2019, il Consiglio comunale di Tempio Pausania, l’ultimo con Andrea Biancareddu sindaco. Si tratta della prima riunione dell’assise cittadina dopo le elezioni regionali che hanno visto Biancareddu, ottenere un seggio regionale.

Proprio questo è stato argomento di apertura di un Consiglio comunale con tanta carne al fuoco. Sono arrivati i complimenti e l’augurio per un proficuo lavoro negli interessi del territorio da parte dei gruppi di minoranza, Ripensare Tempio e Tempio Libera, e anche dall’ex vicesindaco Anna Paola Aisoni. Le minoranze hanno anche richiesto delucidazioni riguardo l’iter che porterà Biancareddu per la quinta volta in via Roma e le sorti dell’amministrazione cittadina.

Riguardo l’incompatibilità, scontata la decisione di Biancareddu: “Giovedì prossimo in occasione dell’insediamento del Consiglio regionale sarò chiamato ad optare tra i due incarichi e sceglierò di rivestire il ruolo di consigliere regionale”, ha dichiarato il sindaco.

L’insediamento ufficiale del Consiglio con la proclamazione degli eletti è, infatti, previsto per giovedì 4 aprile. Come noto, la carica è incompatibile con quella di sindaco di un comune con oltre 10.000 abitanti. Dall’insediamento decorrerà il termine di dieci giorni entro cui il sindaco dovrà concretamente optare tra le due cariche.

In seguito il segretario comunale, con un atto formale, porrà all’attenzione del Consiglio comunale la votazione per la decadenza dalla carica di primo cittadino. Passaggio formale, con un voto vincolato dalla legge e dalla volontà espressa dal sindaco. In seguito il vicesindaco, Gianni Addis, svolgerà funzioni vicarie fino alla prima tornata amministrativa utile.

Il mandato per il Comune di Tempio scadrà normalmente nella primavera 2020 e il rinnovo anticipato potrebbe avvenire nel mese di ottobre, essendo tecnicamente molto difficile andare alle urne in occasione delle elezioni amministrative ed europee previste a cavallo tra maggio e giugno.

(Visited 289 times, 296 visits today)