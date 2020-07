Erba sintetica al campetto della Rinascita di Tempio, lavori quasi conclusi

I lavori a Tempio.

Iniziati la settimana scorsa si concluderanno entro questa i lavori sul campetto da calcio della Rinascita di Tempio Pausania trasformato dalla posa dell’erba sintetica. L’intervento finanziato con la giunta Biancareddu si concluderà in questi giorni.

“Stiamo portando a termine un altro intervento programmato durante il nostro mandato commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Quargnenti – . Il campetto è un’altra struttura che vogliamo restituire alla cittadinanza e in particolare ai nostri ragazzi. Dopo il Bernardo De Muro e il Palazzetto Covre continua il programma degli interventi per il recupero delle strutture sportive.

“La nostra amministrazione riconosce da sempre grande interesse e valore allo sport quale veicolo di socializzazione, aggregazione e di formazione e benessere pscicofisico per i giovani e non solo” sottolinea il Vice Sindaco Gianni Addis “quindi abbiamo ritenuto di intervenire con un piano di programmazione per la riqualificazione e il recupero delle nostre strutture sportive che stiamo cercando di portare a termine”.

(Visited 28 times, 28 visits today)