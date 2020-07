Sequestrate le piantine.

Nell’ambito di un mirato servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, i carabinieri della stazione di Perdasdefogu, coadiuvati dai militari della Stazione di Escalaplano, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei per coltivazione di “cannabis indica” un 36enne del posto.

Al termine di un’accurata perquisizione domiciliare presso l’abitazione del soggetto, i militari dell’Arma hanno recuperato due piante di cannabis che, posizionate in giardino, erano state da poco innaffiate. Nel corso dell’attività, un’ulteriore dose dimarijuana è stata rinvenuta nella disponibilità del 36enne. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e ora il giovane dovrà rispondere del reato di coltivazione di sostanza stupefacente.

