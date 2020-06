Budget di 120mila euro per gli eventi a Tempio.

Un budget rafforzato da 120mila euro per rimettere in moto l’economia e la città di Tempio Pausania attraverso un programma di eventi ricco e variegato utilizzando spazi all’aperto presenti nel tessuto urbano. E’ stato infatti pubblicato nei giorni scorsi il bando per la presentazione delle proposte progettuali da parte dell’associazionismo culturale e sociale, al fine della predisposizione del programma “Tempio Pausania – Eventi 2020” che passi attraverso la valorizzazione di eventi di qualità capaci di favorire la partecipazione della cittadinanza alla vita culturale. Raggiungere un pubblico di tutte le età. Valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio.

L’amministrazione intende favorire il benessere di tutti i cittadini tempiesi che, con grande consapevolezza, hanno vissuto il triste e difficile momento della pandemia,non solo con aiuti diretti ma anche restituendo ai tempiesi la propria Città con momenti di serenità e di profondo respiro culturale con la speranza che siano di grande auspicio per una ripresa emozionale e di sviluppo socioeconomico.

“L’amministrazione comunale intende proseguire il percorso intrapreso negli anni passati, con l’attivazione di iniziative di animazione socio – economica, culturale e turistica, e rafforzarlo con il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le componenti del tessuto territoriale, anche con le azioni programmate durante l’anno in corso. Il Comune di Tempio Pausania, in questo difficile momento di ripartenza al fine di agevolare e supportare la ripresa generalizzata delle attività produttive e culturali, e offrire alla comunità opportunità ricreative e di intrattenimento, invita le organizzazioni del settore culturale, che operano senza fini di lucro, a presentare proposte ai fini della programmazione partecipata delle iniziative da realizzare nell’ambito del programma“ Tempio Pausania – Eventi 2020” che comprendono il periodo temporale ricompreso tra il mese di giugno e il mese di ottobre 2020” spiega il vice sindaco Gianni Addis.

“Contiamo sul contributo di competenze, passione e creatività attraverso progetti di cui il mondo dell’associazionismo è portatore, per un processo di valorizzazione e rinascita culturale post-pandemica che contestualmente possa far rivivere la Città e in particolare lo splendido Centro Storico,con ricadute positive anche per lo sviluppo economico dell’intero tessuto tempiese,nel rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria” sottolinea l’assessore al Turismo Anna Paola Aisoni.

La presentazione delle domande di contributo per attività culturali e di spettacolo per l’anno 2020, scadono alle ore 13 del 16/06/2020. Dal bando restano escluse le iniziative e manifestazioni relative al Carnevale Tempiese, che seguono una programmazione separata. Allo stesso modo, l’animazione per le festività natalizie sarà oggetto di un separato bando pubblico.

