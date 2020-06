I soccorsi.

Intervento dell’elisoccorso ieri nel tardo pomeriggio ad Arzachena dove una donna 51enne ha accusato un malore.

I volontari della Protezione civile, intervenuti in un’abitazione in via Garibaldi si sono subito resi conto delle condizioni critiche della donna e hanno immediatamente chiamato l’elicottero per un soccorso d’urgenza. Il mezzo però non è riuscito ad atterrare nel centro storico e il personale sanitario si è calato con l’elicottero fermo a mezz’aria.

I sanitari sono riusciti a stabilizzare le condizioni della donna che in seguito è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

