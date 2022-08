Il prestigioso evento del Rossini Opera Festival.

Impegno di prestigio per il direttore d’orchestra di Tempio, Fabrizio Ruggero, che domani mercoledì 17 agosto va in scena al Teatro Rossini di Pesaro nell’ambito del Rossini Opera Festival. Per l’occasione l’artista dirigerà il concerto del cantante lirico Nahuel Di Pierro alla prova con tre sinfonie inedite e “Edipo a Colono” del noto compositore.

Appuntamento di spessore per Ruggero, che da oltre dieci anni ricopre anche la carica di direttore artistico dell’Accademia musicale Bernardo De Muro di Tempio. Appuntamento, inoltre, che rafforza il patto di collaborazione tra il comune gallurese e il comune di Pesaro. Il concerto di domani alle ore 15.30 al teatro Rossini avrà dunque come direttore Fabrizio Ruggero, che dirigerà il Coro del Teatro della Fortuna – Maestro del coro Mirca Rosciani – e la Filarmonica Gioacchino Rossini con il sostegno di Sistemi Klein.

Nel programma, si parte con tre sinfonie inedite: “Sinfonie giovanili”, “L’equivoco stravagante” e “Demetrio e Polibio”. A seguire, “Edipo Coloneo”, musiche di scena di Rossini per la tragedia di Sofocle in versi italiani di Giambattista Giusti.

L’evento si pone anche come conferma della sinergia portata avanti già dallo scorso anno tra Tempio e Pesaro, promossa proprio attraverso le attività dell’Accademia De Muro di cui Ruggero è direttore artistico dal 2010. Un gemellaggio nel nome della musica per Tempio, che ha dato i natali al tenore rossiniano Giovanni Manurita, al musicologo Gavino Gabriel, al tenore Bernardo De Muro, con Pesaro, città natale di Gioacchino Rossini, nominata Capitale italiana della cultura 2024 ed eletta Città creativa Unesco della musica.