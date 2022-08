E’ allerta meteo per il caldo in Sardegna, temperature oltre i 40 gradi

L’avviso della protezione civile.

Ancora caldo in Sardegna, con temperature superiori a 40 gradi. Così la protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse dalle 6 di mercoledì 17 agosto fino a giovedì 18 della stessa ora.

La colonnina di mercurio salirà oltre i 37 gradi, raggiungendo punte di oltre 40 sulle zone occidentali e quelle interne della Sardegna. Le zone più calde saranno infatti quella del Nuorese, Campidano, Iglesiente e il Cagliaritano, con massime comprese tra 34 e 41 °C. Caldo anche in Sulcis, con temperature che raggiungeranno i 40 gradi. Leggermente più moderato il caldo in Gallura, dove il termometro arriverà fino ai 37 gradi per la massima.

Allerta anche per gli incendi, con una giornata da bollino rosso prevista per mercoledì, che riguarda la Sardegna centro occidentale con una fase di preallarme, mentre la protezione civile ha emesso un nuovo bollettino per la zona di Cagliari che resta al livello alto per pericolo roghi.

Gli esperti consigliano di non uscire nelle ore più calde, consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando alcolici e caffeina e indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro, evitando le fibre sintetiche.