I funerali di Agostino Cossu Usai a Tempio.

“Grazie per tutto quello che sei stato e che sarai… grazie al cielo che mi ha dato il grande onore di conoscerti e di averti come maestro…. lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato… tu ci hai provato sempre a migliorarlo con tutto te stesso e sono convinto che ci sia riuscito”.

È forse in questo messaggio, lasciato sui social, che è racchiuso tutto il dolore per la scomparsa, lunedì notte, a Tempio di Agostino Cossu Usai, 61 anni, ex agente della polizia locale, ma conosciutissimo per il suo impegno nel volontariato e nell’associazionismo, tra cui il gruppo scout cittadino.

Stamattina alle 10, in una cattedrale che si attende gremita, l’ultimo saluto a quello che tutti è sempre stato il vigile buono. Cossu è considerato anche uno dei fondatori del gruppo della Protezione civile Alta Gallura. Nonostante fosse in pensione da un paio d’anni, non ha mai tralasciato il suo impegno verso gli altri. Compreso durante le missioni umanitarie in Africa che ha svolto, per aiutare i più deboli.

