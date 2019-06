Il ritrovamento dei rifiuti nella strada per Capo Coda Cavallo.

Un televisore poggiato su un masso nella strada di Capo Coda Cavallo, la strada principale che permette di arrivare in alcune delle spiagge più belle e paradisiache del comune di San Teodoro, come Cala Brandinchi, Le Farfalle, e il Belvedere mozzafiato, rovina il bellissimo paesaggio naturale fatto di pinete, scorci di Tavolara e alternanza di vegetazione e mare.

La tv si trova esattamente su un masso nella curva appena dopo l’entrata per la spiaggia Brandinchi e la sua posizione la rende subito riconoscibile in contrasto con la natura circostante, ma se ci si addentra poco più avanti, in mezzo agli alberi della pineta, la situazione è anche peggio.

Oltre a fazzoletti, plastica di involucri vari e lattine, si trova abbandonato un frigorifero rugginoso, stendini in plastica e copertoni di ruote d’auto, una vera e propria discarica a cielo aperto. Chi di dovere è stato avvisato e prontamente sta andando a recuperare il televisore per smaltirlo.

Ma l’ennesima segnalazione di una porzione del nostro paradiso trasformata in una discarica a cielo aperto non può che far riflettere sulla necessità di maggiori controlli. Perchè un conto è l’inciviltà, un conto è studiare delle misure di prevenzione. Altrimenti ci sarà presto un altro televisore o un altro frigorifero o un’altra carcassa ad aspettare i turisti e non solo all’ingresso delle bellissime spiagge di San Teodoro.







