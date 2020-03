L’incidente sulla strada provinciale per Vignola.

Incidente stradale, intorno alle 14, sulla strada provinciale all’altezza di Vignola, in località Portobello, nel comune di Aglientu. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto è uscita fuori strada ribaltandosi.

Sul posto è stata inviata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Tempio, che hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona interessata.

Il conducente dell’auto è rimasto ferito gravemente ed accompagnato in ospedale a Sassari dall’ambulanza del 118. Presenti anche carabinieri a garanzia della sicurezza delle operazioni di soccorso e viabilità.

