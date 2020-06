La donazione del Mater Olbia.

Questa mattina, mercoledì 3 giugno 2020, la Diocesi di Tempio Ampurias ha ricevuto dal Mater Olbia, mille dispositivi di protezione individuale, tra mascherine chirurgiche e FFP2. La donazione è stata consegnata dal Direttore Generale Alessandra Falsetti e dal direttore sanitario Pietro Grasso a monsignor Sebastiano Sanguinetti, che provvederà a distribuire ai poveri il materiale, attraverso la Caritas diocesana e in particolare le due cittadelle della Carità di Olbia e di Tempio.

Il gesto vuole essere “un piccolo contributo del Mater Olbia per le esigenze dei più poveri attraverso la Caritas – ha dichiarato il direttore sanitario Grasso”. Profonda gratitudine è stata espressa da monsignor Sanguinetti: “Un gesto solidale verso le fasce più deboli della popolazione, in un momento in cui non possiamo abbassare la guardia rispetto alla minaccia del Covid-19. Ma anche un gesto che sancisce il legame sempre più forte che il Mater Olbia, attraverso la struttura sanitaria e operativa del Gemelli, intende stringere con il territorio della Gallura e dell’Anglona”.

L’occasione è stata propizia per fare un sopralluogo nella cappella cattolica in realizzazione all’interno della struttura sanitaria. Un luogo di raccoglimento e preghiera per consentire ai pazienti e agli ospiti uno spazio intimo dove potersi concedere momenti di ritiro spirituale. La prima fase dei lavori è ultimata, sono state completate infatti, le strutture murarie. É in fase di studio l’allestimento degli arredi sacri. Un lavoro delicato e importante che si avvarrà della consulenza del direttore dell’ufficio liturgico diocesano don Raimondo Satta, presente oggi all’incontro.

