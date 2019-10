Il maltempo che ha colpito Tempio.

Tempio è stata colpita da una pioggia torrenziale. Sono 42 i millimetri di pioggia caduta, con nubi temporalesche trasportate da venti orientali. La pioggia talmente forte ha costretto diverse persone a rimanere al riparo degli abitacoli delle auto.

I vigili del fuoco del distaccamento di Tempio sono intervenuti per l’allagamento di uno scantinato in via Fosse Ardeatine e per un intervento di piccola entità nella strada per Costa Paradiso.

Le attività commerciali lamentano disagi in Viale Valentino, dove la sabbia dei cortili viene trasportata dalla pioggia sino alla strada e si trasforma immediatamente in fango, rappresentando anche un pericolo per le auto che vi transitano. Il traffico è stato leggermente congestionato nei soliti punti nevralgici della città: largo De Gasperi, via Angioi e corso Matteotti.

