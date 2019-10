Due giovani di Olbia premiati a Roma.

Hanno ricevuto l’attestato tributato ai giovani laureati col massimo dei voti in Italia. Due giovani di Olbia, Valentina Canopoli e Franco Raimondi, di 26 e 27 anni, sono stati premiati per il loro impegno, l’altro giorno, direttamente dalla Camera dei deputati, a Roma.

Ma l’attestato ricevuto non ha solo un valore simbolico. Gli permetterà di accedere, con una borsa di studio, all’importante master sul tema “Global Marketing, Comunicazione e Made in Italy”, promosso dalla Fondazione Italia USA insieme al Centro Studi Comunicare l’Impresa. “Siamo soddisfatti della preparazione fornita dall’Università di Sassari, poiché è stata di alto livello. Siamo riusciti a laurearci con lode nonostante gli impegni lavorativi stagionali”, spiega Valentina.

Il master adesso rappresenta il coronamento della loro formazione. È un percorso altamente qualificato, con le testimonianze dei più importanti professionisti e con i membri delle più alte istituzioni. “Vista la crescente necessità delle aziende di digitalizzarsi siamo sicuri che questo master sarà uno strumento in più che arricchisce la nostra formazione economica e manageriale del percorso di studi scelto”, prosegue.



Alla cerimonia erano presenti i vertici della Fondazione, parlamentari e qualificati esponenti del mondo delle imprese, del giornalismo e delle istituzioni, tra cui Giampiero Gramaglia, consigliere per la comunicazione della Fondazione Italia USA, Antonio Marzano, ex ministro delle Attività produttive, Emilio Iodice, direttore della Loyola University di Chicago.

“La premiazione è stata una bella esperienza che ci ha dato l’opportunità di ascoltare interventi di alto livello. Siamo contenti e orgogliosi di aver ricevuto questo riconoscimento e di aver vinto la borsa di studio per l’accesso al Master“, conclude Valentina.

(Visited 123 times, 132 visits today)