Degrado a Tempio.

Arriva l’estate e con la stagione aumentano i fenomeni di inciviltà. Come è successo a Tempio Pausania, alla fontana di Fundu di Monti, dove qualcuno ha pensato di abbandonare i sacchetti dei rifiuti e di andarsene via.

A fotografarlo un passante, arrivato sul luogo per andare a prendere l’acqua dalla fonte, il quale ha poi postato tutto sui social. Tra i rifiuti anche plastica e lattine, che, successivamente, gli animali, in cerca di cibo hanno sparpagliato su tutto il sito. “L’inciviltà non ha limiti – dichiarano i residenti – e gli animali non centrano, perché il vero animale è l’uomo”.