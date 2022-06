Tragedia a Maiorca.

Terribile tragedia a Maiorca, in Spagna. Un 35enne gallurese, che viveva nella località spagnola da anni, è stato investito e ucciso da un’auto della polizia che ha perso il controllo mentre rispondeva a una chiamata d’emergenza.

Il grave incidente è accaduto dopo la mezzanotte, quando il mezzo, che transitava sul Paseo de Sagrera (a Palma di Maiorca) è entrato in un’area pedonale ad alta velocità, investendo 3 persone, per poi schiantarsi in una panchina. Dei tre investiti la vittima è Mario Decandia, che da 10 anni viveva in Spagna per lavoro.

La vittima era appena uscita dal ristorante dove lavorava, quando, assieme ai colleghi di lavoro, di 36 e 25 anni, è stato raggiunto dall’auto. Immediati i soccorsi che hanno trasportato il giovane e gli altri feriti all’ospedale di Sos Espanses, ma purtroppo per Decandia non c’è stato nulla da fare. Il giovane è morto dopo poche ore. Gravi gli altri due.

Sono in corso le indagini, da parte della Policia local per ricostruire la dinamica che ha portato alla tragedia, con al vaglio alcuni filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Le forze dell’ordine iberiche hanno scritto alla famiglia del ragazzo e espresso la loro vicinanza ai feriti. I titolari della catena di ristoranti dove lavorava Decandia, hanno annunciato che resteranno chiusi per 2 giorni per lutto.