La protesta delle mamme di Tempio.

Inizio dell’anno difficile per le mamme di Tempio, che non trovano parcheggi per accompagnare i bambini alla scuola elementare. Succede al “vecchio caseggiato” in piazza Della Libertà, dove i genitori sono costretti a fare parecchi metri per reperire un posto per lasciare l’auto.

Le mamme dei piccoli sono costrette a percorrere più di 200 metri per arrivare alla scuola. “Ce ne sono alcuni, nella salita di fronte alla scuola – racconta Sara, mamma di un bambino -, con disco orario, saranno si e no 15 parcheggi, forse 20, ma sono praticamente sempre occupati, si immagini che li c’è la scuola elementare, la scuola media, un istituto superiore e un asilo”.

Molti genitori sono costretti a doversi alzare prima per accompagnare i figli a scuola. “I bambini entrano alle 8.15, per trovare un parcheggio utile, bisogna uscire almeno venti minuti prima – dice -. E ancora il tempo ci sta graziando. Il problema sarà quando inizierà a piovere. In tutto questo, si consideri che da gennaio, nello stesso istituto arriveranno gli alunni dell’altra scuola elementare di Tempio, poiché dovranno ristrutturare lo stabile”.

Una problematica emersa quest’anno, stando a quanto raccontano i genitori. “Gli anni passati c’era stato concesso di poter parcheggiare dentro al parco Delle Rimembranze, dove c’è il ciottolato – spiega -. Risultando davanti alle scuole era perfetto, c’erano ovviamente degli orari precisi, ma almeno in un attimo i bambini erano dentro la scuola. Quest’anno invece sono stati picchettati tutti gli ingressi e non ci si può fermare da nessuna parte. Hanno lasciato libero ingresso solo al mercato del martedì. Ora stiamo cercando di raccogliere delle firme, ma non è semplice, perciò di fatto, per adesso se n’è parlato solo tra genitori”.