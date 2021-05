Il calendario nel teatro Tenda di Tempio.

Il sindaco Gianni Addis informa che oggi 12 maggio il Servizio di Igiene pubblica ha comunicato le date per le somministrazioni delle seconde dosi dei vaccini che, come di consueto si faranno presso l’hub vaccinale del Teatro Tenda, sempre e solo di mattina.

Chi ha fatto la prima dose del vaccino AstraZeneca tra il 5 e il 15 marzo riceverà la seconda somministrazione il 24 maggio con questi orari: ore 8 e 30 (per chi ha fatto 1° dose il 5 marzo), ore 9 e 30 (per chi ha fatto 1° dose l’8 marzo), ore 10 e 30 (per chi ha fatto 1° dose il 10 marzo), ore 11 e 30 (per chi ha fatto 1° dose l’11 marzo), ore 12 e 30 (per chi ha fatto 1° dose il 15 marzo).

Chi ha fatto la prima dose del vaccino Pfizer riceverà la seconda somministrazione secondo il seguente calendario: chi ha fatto la 1° dose il 24 o il 26 aprile farà la 2° dose il 29 maggio, chi ha fatto la 1° dose il 27 farà la 2° dose il 18 maggio, chi ha fatto la 1° dose il 28 o il 29 aprile farà la 2° dose il 20 maggio, chi ha fatto la 1° dose il 30 aprile farà la 2° dose il 21 maggio, chi ha fatto la 1° dose il 3 o il 4 maggio farà la 2° dose il 25 maggio.

Per tutti l’orario sarà sempre uguale a quello in cui è stata somministrata la prima dose. Alcuni effettueranno la somministrazione della seconda dose dopo 21 giorni dalla prima, altri invece entro 42 giorni, come da disposizioni ministeriali.

(Visited 304 times, 322 visits today)