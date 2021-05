Daniel Frasconi, la giovane promessa del tennis della Gallura

Il bambino, 11 anni da compiere, gioca già con gli adulti.

Daniel Frasconi, olbiese classe 2010, è una giovane promessa del tennis della Gallura. Tesserato dal 2021 col Tennis Club ASD Geovillage Sporting Club, ha già un lungo percorso alle spalle: “Ho iniziato da piccolissimo con la racchettina di plastica e i palloncini, ma la prima vera lezione di tennis l’ho ricevuta a due anni e mezzo-tre anni“, racconta Daniel, che a 11 anni ha già esordito nelle partite con gli adulti, e fa parte di una delle due squadre di Serie D dell’associazione. “La prima partita coi grandi è stata molto diversa dalle partite a cui ero abituato coi bambini della mia età – racconta Daniel -, all’inizio ero un po’ a disagio. Durante la partita il disagio è passato, ho giocato il mio tennis, anche se con un avversario diverso dal solito. Adesso mi sono abituato e ho fatto già numerose partite con gli adulti”. Tutto ciò non è passato inosservato, e il giovanissimo olbiese è stato convocato a un raduno tecnico under 12 organizzato dal settore tecnico della Federazione Italiana Tennis che si svolgerà dal 16 al 19 maggio al Piatti Tennis Center di Bordighera. Allo stage parteciperanno i più forti giocatori d’Italia delle classi 2009 e 2010. Presenti solo 4 ragazzi del 2010, tra questi proprio Daniel Frasconi, che sarà accompagnato dal suo maestro, il papà Andrea Frasconi, presidente della Geovillage S.C. Lo staff che segue Daniel nel percorso di crescita, è composto, oltre che dai maestri di tennis, anche da Nicola Basanisi e Gianni Mei per la preparazione atletica, dalla nutrizionista Angela Perseo e dal massaggiatore Giovanni Ciaddu.

Il pericolo, sempre dietro l’angolo quando un bambino viene seguito dai genitori nello sport, è che il bambino si senta, in qualche modo, a disagio. Ma è lo stesso Daniel, che su Facebook ha già una pagina-fans, pur non essendo iscritto al social network, ad allontanare qualsiasi eventuale dubbio, e dalle sue parole traspare una sana passione per il tennis: “Mi alleno 4 volte alla settimana, per un paio d’ore, ma riesco a conciliarlo con gli studi, sono piuttosto bravo a scuola. Il tennis mi piace sempre di più, cerco di migliorare sempre e di dare il massimo e mi piacerebbe arrivare ad alti livelli. Il mio sogno da tennista è quello di diventare un campione. Il mio idolo è Federer, ma mi piacciono anche i giovani tennisti italiani che stanno dimostrando di poter competere ai massimi livelli. Mi ispirano, sono un punto di riferimento e mi danno maggior convinzione nell’allenarmi per migliorarmi per diventare come loro. Per la mia crescita ringrazio i miei maestri, babbo, Gioele Tedde, Andrea Nascimben, e Vittorio Boi, che è stato campione regionale. E anche la mamma, che mi supporta sempre”. Al bambino piace anche il calcio: “Mi piace giocare coi miei amici di scuola a calcetto, tifo per la Juve e il mio campione preferito è Cristiano Ronaldo”.

Il papà di Daniel, Andrea Frasconi, è fondatore e presidente dell’ASD Geovillage Sporting Club: “Da settembre stavamo allenando al Geovillage -racconta Andrea Frasconi -. Io sono presidente e allenatore, ho preso in mano la struttura del Geovillage prima che capitasse il tracollo che tutti conosciamo. Ci siamo dovuti spostare dal Geovillage, adesso ci stiamo allenando in una struttura privata, con tutti i disagi del caso perché abbiamo a disposizione un solo campo da gestire, e la scuola di tennis ha circa 60 tesserati. Siamo in grossa difficoltà. Facciamo fatica a dare continuità anche agli allenamenti di Daniel. Con lui sto facendo un allenamento itinerante in tutta la Sardegna, da Cagliari a Olbia, quando posso. Con la Geovillage stiamo lavorando anche al Tennis club Tempio, e Daniel lì si allena anche coi suoi pari età. Finchè potremo conserveremo la denominazione “Geovillage”. Per me è una continuità ideale, dato che io sono cresciuto in quella struttura da quando è nata, ci ho giocato, ci ho lavorato tanti anni, e finché potrò terrò per l’associazione questa denominazione“.

