Demoliti i vagoni dei treni a Tempio.

L’ARST demolisce definitivamente le vecchie carrozze ferroviarie che erano ferme nella stazione di Tempio. Da svariati anni alcuni vagoni merci erano fermi nella stazione di Tempio tanto che tra le loro stesse lamiere erano cresciuti veri e propri alberi. Da qualche giorno sono iniziati i lavori di demolizione di queste carrozze, ormai quasi terminati.

Per quanto la presenza di questi vagoni dalle lamiere ormai rugginite e le tavole di legno praticamente marcite fosse un vista piuttosto degradante, è anche vero che più volte erano stati avanzati progetti e proposte per sfruttare i vagoni in un nascente museo ferroviario. Un progetto più volte avanzato da associazioni e amministrazioni che mirava a integrare i reperti di un’archeologia industriale con le bellezze artistiche e architettoniche della stazione stessa.

Invece, dei vagoni presenti nell’area di rimessa nessuno è stato risparmiato a scopo di conservazione, anche se altri vagoni, per lo più carrozze passeggeri sono ancora ferme in stazione, garantendo ancora un piccolo nucleo di reperti da cui ripartire.

