L’incidente poco prima di mezzogiorno.

Poco prima di mezzogiorno i vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla strada statale 133 bis, nei pressi del bivio per il porto di Santa Teresa Gallura, per un incidente stradale che ha coinvolto un’auto ed un Camper.

Sei in tutto le persone coinvolte, 4 ferite in modo lieve mentre le altre due sono rimaste illese. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e bonificare la zona. Sul posto due ambulanze del 118 per i soccorsi e i carabinieri per i rilievi dell’incidente.

