La cena a Tempio venerdì sera

Continua la vacanza in Sardegna dei Ferragnez e del piccolo Leo. Dopo Santa Teresa e San Teodoro la fashion blogger Chiara Ferragni e il rapper Fedez sono arrivati a Tempio, all’Agnata di De André.

Venerdì sera la coppia più social d’Italia ha cenato nella “vecchia casa di Fabrizio De André, trasformata in hotel e ristorante” come scrive la stessa Ferragni.

Insieme a loro sarebbe stato visto passare in auto lungo la strada di Calangianus anche lo youtuber e co-conduttore insieme a Fedez del podcast Muschio Selvaggio, Luis Sal, amico della coppia e già avvistato in occasione del loro soggiorno a San Teodoro. Una delle ultime irriverenti foto lo ritrae su dei monti granitici che molto ricordano quelli che circondano la località dell’Agnata.

Una bella pubblicità per Tempio e per l’hotel-ristorante alle falde del Limbara che arriva proprio il giorno prima del concerto di Daniele Silvestri in omaggio al cantautore genovese.

