L’appello per il sangue

È partita sui social la richiesta di sangue gruppo 0 rH negativo presso l’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per Giovanni Spano, ventottenne di Tempio.

Il giovane tempiese ieri ha avuto un incidente in moto lungo via Giovanni XXIII, trasportato all’ospedale di Olbia in elicottero non sembrava tuttavia in gravi condizioni. Oggi la richiesta di sangue che ha iniziato a rimbalzare sui social, con estrema diffusione, dovuta anche alla notorietà di Giovanni, ragazzo attivo nel gruppo di carrascialai Quelli Del Karnevale.