Il dolore per la perdita di Paola.

Tempio piange la scomparsa di Paola Scano, fondatrice assieme al marito Italo dell’associazione culturale Amici di Monica, dedicata alla figlia Monica Petitta, morta giovanissima per leucemia. Donna di grande cultura e sensibilità, dal 2007 con l’Associazione Amici di Monica era stata fautrice di innumerevoli iniziative benefiche e culturali.

Tra le iniziative più celebri il concorso per il più bel presepe che per anni ha accompagnato gli inverni tempiesi, creando la collezione da qualche anno in mostra nel Museo del Presepe, presso la chiesa di San Francesco, fortemente voluto da Paola. Così come il Parco delle Farfalle, il parco giochi per i più piccoli nel Parco delle Rimembranze, ma anche borse di studio, eventi culturali, concerti e mostre. Fino al 2020, quando l’associazione ha chiuso le sue attività. Tempio perde una delle figure più importanti ed amate della sua comunità.