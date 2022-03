Il sindaco Francesco Lai annuncia la sua ricandidatura.

Il sindaco di Loiri Porto San Paolo Francesco Lai annuncia la sua ricandidatura per le prossime elezioni comunali. A comunicarlo è lo stesso primo cittadino che sarà ancora alla guida del gruppo di Insieme per Loiri Porto San Paolo.

“Ci ho pensato molto. L’impegno gravoso che oggi ha un amministratore locale, ti porta a fare grossissimi sacrifici. Personali, familiari, amicizie, passioni. È stato però per me un enorme privilegio poter servire la nostra comunità. In questi anni abbiamo e ho, in particolare, ricevuto tantissimo dal punto di vista umano. Mi sento profondamente in debito per questo e l’unico modo che ho per provare a sdebitarmi è continuare ad impegnarmi come ho fatto dal primo giorno“, ha spiegato il sindaco Lai.

“Sono stati cinque anni intensi, vissuti giorno per giorno, ma con uno sguardo al futuro e alle nuove generazioni, per tutto il nostro territorio. Il lavoro intenso che abbiamo portato avanti, sta cambiando i nostri paesi. Opere pubbliche, programmazione urbanistica, servizi alla persona e alle imprese, promozione turistica e anche, purtroppo, gestione della pandemia. Tanto è stato fatto e tanto altro è ancora da fare. Abbiamo commesso anche qualche errore, può capitare, ci servirà in futuro per evitare di ripeterci. Per questi motivi, rinnovo l’impegno per le prossime Amministrative che si terranno in primavera“, ha concluso il primo cittadino.