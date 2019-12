La riqualificazione di piazza Largo De Gasperi a Tempio.

L’amministrazione di Tempio ha approvato il progetto definitivo per una nuova piazza in Largo De Gasperi. L’obiettivo è realizzare una piazza che sia un punto di raccordo tra il centro storico e il viale della Fonte Nuova, passeggiata estiva dei tempiesi, nonché naturale ingresso allo stesso centro storico.

La nuova piazza comporterà la rinuncia a parte dei parcheggi esistenti nello slargo e modifiche alla viabilità. Il progetto prevede la trasformazione del lato est dello slargo di fronte all’ufficio delle Poste Italiane, mentre lascerà quasi inalterato il lato ovest.

Pavimentata in granito e bordata di granito rosa, la piazza sarà abbellita, secondo il progetto, di panchine, parapetti e una fontanella, divisa dal lato transitabile attraverso un’aiuola alberata e riservata al solo traffico pedonale attraverso appositi dissuasori.

La viabilità subirà leggere modifiche: gli accessi al largo dalle vie Puchoz, Gramsci e viale Valentino rimarranno invariati, così come l’uscita verso Viale San Lorenzo; verrà dunque eliminata la sola percorrenza del largo in senso di uscita direttamente su viale Valentino.

Sarà comunque possibile immettersi in viale Valentino anche provenendo da via Puchoz, attraverso la corta via che collega Largo De Gasperi a via Marconi e di qui nell’ultimo tratto di via Gramsci e continuare lungo il viale che conduce alle strade per Sassari e Palau.

