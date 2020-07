Il riuso dell’ex Casa del Custode di Rinaggiu.

Il Comune di Tempio ha concesso alla Protezione Civile Alta Gallura in comodato d’uso la la struttura nota come ex Casa del Custode di Rinaggiu come Base delle squadre per la campagna antincendio 2020.

La struttura è la prima e più esterna delle strutture che si trovano nel complesso di Rinaggiu. Un’area in cui verde e strutture varie offrono spazio per le varie attività. Roberto Cossu, presidente della Protezione Civile Alta Gallura spiega che l’associazione “aveva fatto richiesta della struttura diversi anni fa, ma al tempo era occupata. Ora, una volta libera, il Comune ci ha chiamato per sapere se fossimo ancora interessati”.

“Venivamo qua tutti gli anni per dare una sommaria ripulita a prevenzione degli incendi. Quest’anno, avendo qui la nostra Base AIB, abbiamo avuto la possibilità di tenere attrezzature varie e pulire tutta l’area dalle erbaccie e dai residui delle attività vandaliche, rendendola godibile da tutti – prosegue il presidente Coss -. Non recinteremo nulla, lasciando lo spazio a disposizione di tutti nel rispetto delle regole di convivenza”.

“Da un albero secco e pericolante – illustra Cossu – abbiamo ricavato una fontanella, l’insegna per la nostra sede e una radice monumentale. Quella della fontanella è acqua potabile, con le stesse caratteristiche di quella delle fonti di Rinaggiu”.

La piscina, forse la parte più celebre di tutto il complesso, è stata recintata e sta venendo riempita “non per farvisi il bagno – spiega ancora Cossu – ma per diventare un punto di raccolta di acqua per il servizio anti-incendio regionale“. Intanto, l’elicottero ha già fatto il sopralluogo e lo spazio di manovra è risultato idoneo.

