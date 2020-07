La morte di Paolo Bellu.

A 77 anni è morto a Calangianus il cantante folk Paolo Bellu. Originario di Luras per anni è stato il simbolo della musica tradizionale e popolare della Gallura, con alcuni grandi successi come Rosa Mia e Abbrazzami.

Una carriera lunghissima che l’ha reso ampiamente conosciuto non solo in Gallura, ma anche ben oltre i confini della Sardegna. Oltre a cantare, Bellu era anche un compositore di testi in sardo ed in gallurese. I funerali si terranno domani alle 18 nella chiesa di Santa Giusta di Calangianus.

