Le nuove regole e la richiesta.

Riparte la musica dal vivo all’esterno a Tempio Pausania con le nuove regole anti coronavirus per garantire la sicurezza. Il Comune ha infatti pubblicato un nuovo modulo aggiornato per la richiesta dell’autorizzazione.

Per rendere piacevole la somministrazione da svolgersi nelle ore del tardo pomeriggio o comunque in prima serata è possibile al fine dell’allietamento degli avventori, presenti in numero inferiore a 200 , l’intrattenimento musicale dal vivo all’esterno con l’esibizione di massimo due artisti garantendo il fine esibizione entro le ore 22 e 30.

Dovrà essere rispettata l’osservanza delle norme di contenimento rischio coronavirus, per quanto riguarda il rispetto della distanza tra i tavoli destinati alla somministrazione, la sanificazione delle superfici nonchè l’uso dei dispositivi di protezione.

Si dovrà inoltre garantire che, gli impianti utilizzati al fine dell’intrattenimento, siano tarati per non disturbare la quiete pubblica. Le informazioni e il nuovo modello si possono scaricare direttamente dal sito del Comune.

