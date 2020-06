Ieri giornata di incendi in Sardegna: Intervenuto l’elicottero

L’intervento di ieri.

Sono stati 18 in totale gli incendi ieri in Sardegna. In uno di questi ha richiesto l’intervento dell’elicottero del Corpo forestale:

L’incendio si è sviluppato nell’agro del comune di Quartucciu località “Mela Murgia”, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Sinnai, coadiuvata da 1 squadra del Gauf di Cagliari e da 2 squadre delle organizzazioni di volontariato Nos Quartu e Masise Sinnai.

L’incendio ha percorso una superficie di circa 1,5 ettari di macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento, grazie al tempestivo arrivo delle squadre sul posto, si sono concluse alle ore 16 e 43. EliPula ha operato 25 lanci d’acqua.

