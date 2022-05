Professor Giovanni Budroni

Nel pomeriggio di domenica 22 maggio è scomparso all’età di 94 anni il professor Giovanni Budroni, per quasi trent’anni stimatissimo direttore della Chirurgia dell’ospedale di Tempio.

Professor Budroni arrivò a Tempio tra la fine degli anni Sessanta e gli inizi degli anni Settanta, favorito da un vero e proprio sciopero della popolazione tempiese che, per la sua fama e la sua bravura, lo preferiva a un suo rivale con cui contendeva il ruolo di direttore della chirurgia. Circa dieci anni prima, agli inizi degli anni Sessanta aveva ottenuto il titolo di professore di Patologia chirurgica.

Stimato professionista, Budroni è ricordato come una persona, pur con i suoi difetti, sempre disponibile all’ascolto di chiunque, dai propri colleghi ai collaboratori ausiliari. Ma l’attività professionale di Budroni non si limitò alla sola chirurgia, essendo anche specialista in ginecologia e avendo una visione della medicina onnicomprensiva che gli permetteva di intervenire, compatibilmente con le tecniche e i saperi del tempo, su diversi casi clinici e di emergenza. Esercitò la professione fino alla prima metà degli anni Novanta, formando generazioni di medici che si alternarono sotto la sua direzione presso l’ospedale Paolo Dettori di Tempio