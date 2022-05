Quattro appuntamenti per la Porto Cervo Racing.

Nel fine settimana, cinque portacolori della Scuderia Porto Cervo Racing team (un equipaggio e tre piloti) saranno impegnati su tre diversi fronti, in altrettante regioni d’Italia. In Toscana, l’equipaggio Moricci – Garavaldi sarà al via del 39° Rally degli Abeti e dell’Abetone, in Lombardia il pilota Mario Murgia parteciperà al 51° Trofeo Vallecamonica e, in Sardegna, i piloti Gianfranco Ladu e Mirco Lorrai saranno allo start del 13° Slalom Gusana-Gavoi. Infine, sempre nell’Isola, le figure professionali della Porto Cervo Racing offriranno il loro supporto al World Triathlon Cup Arzachena in programma sabato 28 maggio a Cannigione.

Weekend su quattro fronti per la Porto Cervo Racing. Rally, Velocità in salita, Slalom e Triathlon: ecco gli appuntamenti del fine settimana che interesseranno i portacolori (tutti al loro secondo impegno stagionale) e le figure professionali del Team.

Rally.

In Toscana, l’equipaggio formato da Paolo Moricci e Paolo Garavaldi, su Renault Clio Rally4 (#27, Ndm Tecno), sarà allo start del 39° Rally degli Abeti e dell’Abetone valido come prova di Coppa Rally ACI Sport di Sesta Zona. Otto le prove speciali in programma (68,86 chilometri cronometrati e 250,74 complessivi) la celebre prova “Torri”, la “Lizzano” e la “Piteglio” (l’unica da ripetere due volte). La sede di partenza/arrivo sarà a San Marcello Pistoiese (Piazza Matteotti), con lo start domenica 29 maggio alle 8.01 e l’arrivo alle 18.

Velocità in salita.

Trasferta in Lombardia per il pilota Mario Murgia (#98 Mitsubishi Lancer Evo X) che sarà alla partenza del 51° Trofeo Vallecamonica, Malegno-Ossimo-Borno, valido come prova di Campionato Italiano Velocità Montagna e TIVM Nord. Sabato 28 maggio sono in programma le prove ufficiali con inizio alle ore 9, e domenica, gara 1 sempre alle ore 9 e, a seguire, gara 2.

Slalom

I piloti Gianfranco Ladu (#26 Renault 5 GT Turbo) e Mirco Lorrai (#54 Peugeot 106) rappresenteranno la Porto Cervo Racing al 13° Slalom Gusana Gavoi-2° Memorial Giovanni Vacca. La gara si svolgerà nel tratto di strada che va dal Km 134.992 fino al Km 136.625 della SS 128 più 248 metri della Via Sa Longa di Gavoi, per un totale di 2951 metri intervallati da dieci postazioni di birilli. Sabato 28 maggio sono in programma le verifiche tecniche presso il Porticciolo turistico di Gavoi, mentre domenica, alle 9.30, è prevista la partenza della prima vettura per la ricognizione, a seguire, la prima delle tre manche di gara. La gara, organizzata dal Team Osilo Corse in affiancamento con l’Associazione Gavoi Motorsport, è valida come seconda prova del Campionato Regionale ACI Sport Sardegna Trofeo AIDO Cuglieri “Donare è un gioco d’amore”. Il Campionato è organizzato dalla Delegazione Sardegna ACI Sport, dal COSS Comitato Organizzatori Slalom Sardegna e dall’AIDO Gruppo comunale Mario Fodde Cuglieri.

World Triathlon Cup Arzachena.

Il weekend della Porto Cervo Racing non sarà dedicato esclusivamente al motorsport. Sabato, alcuni componenti dello staff, capitanati da Sandra Medda, anche quest’anno saranno presenti al World Triathlon Cup Arzachena, uno degli appuntamenti di triathlon più importanti al mondo. Sarà lo splendido scenario di Cannigione nel territorio di Arzachena, che sabato 28 maggio, ospiterà una tappa della Coppa del Mondo di Triathlon, che in due distinte gare, femminile e maschile, vedrà ai nastri di partenza i migliori specialisti di questa spettacolare disciplina sportiva.

Il Team offrirà il suo supporto con l’inserimento nello staff delle figure professionali che da anni collaborano alla gestione, crescita della Scuderia e all’organizzazione di gare ed eventi targati Porto Cervo Racing.

