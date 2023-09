“Aiuto un Ufo!”: famiglia di turisti vede delle luci a Costa Paradiso

L’avvistamento di un Ufo a Costa Paradiso.

Un gruppo di turisti polacchi ha raccontato di aver visto un Ufo a Costa Paradiso. La segnalazione è arrivata alla pagina social UFOSardegna_news, la quale ha fatto una ricostruzione dello strano avvistamento nella località di Trinità D’Agultu e Vignola.

Quelle strane luci a Trinità D’Agultu.

Il figlio della coppia ha contattato la pagina, scrivendo che il 4 settembre scorso, alle 21:30 ha visto delle lucine colorate disposte in fila indiana e altre in ordine sparso. ”Lo stupore dei presenti è stato notevole, – scrivono nella pagina – anche per il fatto che era la prima volta che assistevano a un qualcosa che sembra non avere un’ appartenenza convenzionale”.

