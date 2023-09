Salmo conquista Londra e annuncia a sorpresa il suo DJ-set

Salmo si esibirà a Londra.

Dopo i suoi successi, arrivati uno dietro l’altro, Salmo ha annunciato che farà un Dj-set a Londra. Lo ha comunicato poche ore fa sul suo account ufficiale il rapper di Olbia, che dopo un’estate di lavoro – con qualche problema di salute – è tornato più forte di prima.

Lo spettacolo si terrà il 21 ottobre con il Dj Damianito al E1. La notizia ha mandato i followers di Salmo in visibilio, dopo l’annuncio bomba. Tra i commenti sul suo post, che annuncia il Dj-set, che conferma l’apprezzamento del rapper di Olbia anche all’estero, c’è chi chiede un nuovo disco. Chi, invece, si lascia a citazioni di Trainspotting: “S’è beccato una bicchierata e nessuno esce di qui finchè non scopriamo chi è stato! Cit”.

I fan si chiedono se Salmo sia riuscito a risolvere il problema della laringite che lo ha colpito nel mese di agosto. Il rapper di Olbia non ha annunciato il suo stato di salute e se si sia ripreso dalla malattia. Per lui è stata un’estate ricca di lavoro e soddisfazioni, ma anche di momenti no. Infatti, Maurizio Pisciottu ha avuto prima un incidente, ferendosi seriamente a un braccio, poi il problema della citata laringite dopo il Red Valley. A causa di questi problemi ha dovuto annullare alcune date del suo tour.

