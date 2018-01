Messo a disposizione gratuitamente dall’amministrazione.

L’amministrazione comunale di Calangianus metterà a disposizione dei cittadini che vorranno recarsi al Sardinan job day di Cagliari un pullman. Mercoledì prossimo, quindi, i calangianesi che vorranno recarsi alla fiera del lavoro, potranno raggiungere Cagliari gratuitamente. Per gli interessati è richiesta solo la prenotazione inviando una mail a [email protected]

Il Sardinan job day è l’evento dedicato ai servizi e alle politiche attive del lavoro organizzato dalla Regione Sardegna e promosso dall’ASPAL, l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro. La fiera sarda del lavoro si svolgerà i prossimi 24 e 25 gennaio. Leggi anche Buone notizie per tutte le persone in cerca di occupazione: torna il Sardinian Job Day.