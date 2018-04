I due rapper di Olbia dal nome Annunaki.

Hanno i nomi emblatici di Lacura e Rimorso. Fuori dal palco si chiamano Michael Atzuni e Andrea Brigaglia. Sono due ragazzi olbiesi anima e cuore degli Annunaki, il duo rap nato in città nel 2014, che è arrivato ora al loro terzo disco. Si intitola Conspiritus e parla del “risveglio della coscienza e dei poteri divini dell’essere umano, ma anche qua troveremo tematiche contro il sistema e l’uso improprio della tecnologia”.

Non una novità musicale per il duo, ma che fa parte del loro lavoro di ricerca e di scoperta. Il loro genere è quello che definiscono i critici “rap rivelatorio”. Un percorso iniziato nel 2015, con il disco Welcome in a drama, che tratta della creazione della razza umana seguendo le storie dell’antica religione sumera, e con Novus Ordo Seclorum, l’anno dopo, che parla delle cospirazioni occulte e del controllo sulle masse da parte della tecnologia e del sistema.

Un tema riproposto in parte nel loro nuovo lavoro. La pubblicazione del disco è stata affidata alla loro nuova etichetta, la Kdf Recors, che avrà come obiettivo quello di valorizzare proprio le produzioni rap, hip hop e strumentali.

