Primo giorno di cantiere sulla provinciale 38.

Dovrebbero partire questa mattina i lavori per la strada di Monte Pino. Le ruspe dovrebbero già essere in azione dalle prime ore della mattina. L’impresa, a cui l’Anas ha consegnato i lavori, ha 500 giorni di tempo per completare la strada danneggiata dall’alluvione.

C’è il ponte da rifare, quello della tragedia. C’è l’asfalto da riposare completamente. E poi le opere di manutenzione e di messa in sicurezza, per evitare che nessuna altra alluvione possa trasformare quella strada in un inferno. A disposizione per rifare la provinciale 38 ci sono 5,8 milioni di euro. Il cantiere dovrebbe essere completato nel 2019.

